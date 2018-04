Côte d’Ivoire - Parti unifié : Des « Jeunes PDCI » disent « tchè tchè »

La création du parti unifié RHDP ne fait pas l’unanimité au sein de la coalition au pouvoir en Côte d’Ivoire. Ce mardi 17 avril, une poignée de jeunes se réclamant du PDCI, parti membre de cette coalition, a manifesté au siège de leur formation politique à Abidjan Cocody, pour protester contre la réalisation de ce projet.« Houphouët vient nous sauver », « parti unifié, Non », « Non à la mort du PDCI », sont entre autres les slogans sur les pancartes que brandissaient ce mardi après-midi des jeunes du vieux parti. Pendant plusieurs minutes, ils ont scandé l’hymne de cette formation politique pour ensuite accéder à l’enceinte du siège de leur parti.Cette manifestation fait suite à un accord trouvé entre les responsables du RHDP pour la mise en œuvre de leur projet de création d’un parti unifié. La veille, lundi 16 avril, Henri Konan Bédié du PDCI, Alassane Ouattara du RDR, Mabri Toikeusse de l’UDPCI, Soro Mamadou de l’UPCI, Siaka Ouattara du MFA et Joseph Séka Séka du PIT, les cinq partis membres du RHDP ont apposé leur signature sur un «accord politique pour la création d’un parti unifié dénommé le Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix-RHDP ».