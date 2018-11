Côte d'Ivoire - PDCI : Jean Marc Bédié relevé de ses fonctions de président du Comité de gestion du site web

Jean Marc Bédié, président du Comité de gestion du site web et de l’économie numérique du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci, ex-allié au pouvoir), a été relevé de ses fonctions, selon une note dont APA a reçu copie lundi.



« Jean Marc Bédié Anyra est relevé de ses fonctions de président du Comité de gestion du site web et de l’économie numérique du Pdci », indique la note signée, dimanche, par le président du parti, Henri Konan Bédié, qui donne instruction au secrétariat exécutif aux fins d’«exécution de la décision ».



Cette mesure intervient après une tentative de rapprochement de M. Bédié et Alassane Ouattara, le chef de l’Etat ivoirien, menée par Jean Marc Bédié, à travers une pétition visant à impliquer des cadres de la formation politique et des militants de base.



Le Secrétariat exécutif du Pdci, dirigé par Kakou Guikahué, avait réagi dans un communiqué, insinuant que « le président n’a mandaté personne pour faire signer une pétition » quelconque, dénonçant un acte « aux objectifs douteux visant à semer le trouble dans l’esprit des militants ».



Des personnes dont Jean Marc Bédié se disant mandatées par Henri Konan Bédié avaient approché des délégués, des secrétaires généraux de section, des présidents de comité de base et des militantes pour obtenir la signature d’une pétition afin de concilier MM. Bédié et Ouattara.



M. Guikahué qui se veut ferme sur le retrait du Pdci du Parti unifié Rhdp (Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix), la coalition au pouvoir présidée par M. Ouattara, a invité les militants «à demeurer vigilants et tournés vers la conquête du pouvoir d’Etat en 2020 ».





APA