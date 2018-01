Côte d’Ivoire : Ouverture du procès en assises de Lida Kouassi

Ce procès c’est un peu : « On ne prend pas les mêmes, mais on recommence ». Après le procès contre le commandant Jean Noël Abehi et 11 de ses comparses la semaine dernière, c’est là encore pour complot contre l’autorité de l’Etat que l’ex-ministre de la Défense Moise Lida Kouassi et trois coaccusés ont comparu lundi devant la cour d’assises d’Abidjan.Exilé au Togo après la crise post-électorale, l’ancien ministre est soupçonné de s’être livré à des activités subversives en fomentant avec des militaires au sein d’une plateforme un coup d’Etat qui aurait pris forme en mars 2012.