Côte d'Ivoire : Ouattara aux pieds du mur

Le Bureau politique du PDCI-RDA a mis fin au suspense le dimanche 17 juin 2018: avec ou sans l'accord des autres partis membres du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP, coalition au pouvoir), le parti aura un candidat à la présidentielle d'octobre 2020.

D'une pierre, deux coups: non aux primaires proposées par Alassane Ouattara, chef de l'État et président d'honneur du RDR, pour désigner le candidat du RHDP et oui à la plate-forme de l'alliance politique avec la mise sous l'éteignoir de tous les hérauts du parti unifié.

Le chef de l'État qui faisait un chantage au remaniement ministériel se trouve ainsi aux pieds du mur. Va-t-il former un nouveau Gouvernement avec ou sans l'ex-parti unique!??

Dans la crise des nerfs entre les deux poids lourds du RHDP, personne ne veut manifestement être le responsable de la rupture, mais Ouattara est désormais à la croisée des chemins.

S'il fait profil bas après ce camouflet, il laissera nombre de ses partisans sur leur faim, qui se convaincront que leur président et leur Brave tchê est un géant aux pieds d'argile. Mais, s'il adopte une mesure à la hauteur de la "rébellion" du PDCI-RDA, il déclare ainsi la guerre qui fera des dégâts politiques. Chacun, au RHDP, retient donc son souffle.



F. M. Bally