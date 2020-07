Côte d'Ivoire - Ouattara-Duncan c’est vraiment fini : la Côte d’Ivoire n’a plus de vice-président (Protocole d’État) Comme déjà révélé par notre confrère Afrikipresse, la rupture politique et même affective est vraiment effective entre le Président de la République Alassane Ouattara et le vice-président de la République, Daniel Kablan Duncan.







Comme dans le communiqué paru dans le quotidien Fraternité matin, la fonction du vice-président de la République n’est pas mentionnée dans le communiqué signé pace 12 juillet 2020, par Directeur Général du Protocole d’État, l’Ambassadeur Hypolite K. Yéboué. En clair , le Protocole d‘État n’a pas invité Daniel Kablan Duncan en qualité de vice-président en exercice ou en fonction. Toutefois, le natif de Ouellé et député de Bassam pourrait être présent à la cérémonie en qualité d’ancien président d’institution, dont mention a été faite expressément.



Ainsi les Premiers ministres Diarra, Banny, Affi, l’ex Président de la CEI, Youssouf Bakayoko, sans oublier l’ex vice-président Daniel Kablan Duncan, et bien d’autres sont invités à la cérémonie officielle et solennelle d’hommage à Son excellence Amadou Gon Coulibaly. À noter également que les membres du cabinet du vice président ne sont pas conviés. Ci dessous le communiqué du Protocole d’État.





« COMMUNIQUÉ DE LA DIRECTION GENERALE DU PROTOCOLE D’ETAT



Les personnalités Civiles et Militaires ci-après, sont conviées à la Cérémonie d’Hommages de la Nation au Premier Ministre Amadou Gon COULIBALY, qui aura lieu le mardi 14

juillet 2020 à partir de 9 heures sur l’Esplanade du Palais de la Présidence de la République

Ce sont :



1- Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale ;

2- Monsieur le Président du Sénat ;

3- Mesdames et Messieurs les Présidents des Institutions ;

4- Messieurs les anciens Premiers Ministres et anciens Présidents d’Institutions ;

5- Monsieur le Ministre d’État ;

6- Mesdames et Messieurs les Ministres ;

7- Monsieur le Directeur de Cabinet du Président de la République ;

8- Monsieur le Directeur de Cabinet du Premier Ministre ;

9- Madame le Secrétaire Général du Gouvernement ;

10- Madame et Messieurs les Secrétaires d’État ;

11- Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Représentants des Organisations Internationales ;

12- Mesdames et Messieurs les Conseillers Spéciaux à la Présidence de la République ;

13- Madame et Messieurs les Directeurs de Cabinet des Ministres à la Présidence de la République ;

14- Mesdames et Messieurs les Directeurs, et Conseillers à la Présidence de la République ;

15- Monsieur le Chef de Cabinet du Président de la République ;

16- Messieurs les Directeurs de Cabinet Adjoints du Premier Ministre ;

17- Monsieur le Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement ;

18- Monsieur le Secrétaire Général du Ministère des Affaires Étrangères ;

19- Les représentants des Bureaux des Institutions de la République à raison de deux (02) représentants par Institution ;

20- Monsieur le Préfet d’Abidjan ;

21- Monsieur le Président de l’Académie des Sciences, des Arts et des Cultures d’Afrique et des Diasporas (ASCAD) ;

22- Monsieur le Général de Corps d’Armée, Chef d’État-major Général des Armées ;

• Monsieur le Général de Division, Commandant Supérieur de la Gendarmerie Nationale ;

• Monsieur l’Inspecteur Général, Directeur Général de la Police Nationale ;

• Monsieur le Chef d’État-major Particulier du Président de la République ;

• Messieurs les Directeurs Généraux, des Douanes et des Affaires Maritimes et Portuaires;

• Madame la Directrice Générale des Forêts et de la Faune ;

23- Monsieur le Président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ;

24- Madame la Présidente du Conseil National des Droits de l’Homme ;

25- Monsieur le Président de l’Autorité Nationale de la Presse ;

26- Messieurs les Présidents des Autorités de Régulation ;

27- Messieurs les Maires du District d’Abidjan ;

28- Madame et Messieurs les Présidents des Universités Publiques ;

29- Messieurs les Présidents des Chambres Consulaires ;

30- Mesdames et Messieurs les Présidents des Conseils d’Administration et Directeurs Généraux des Entreprises Publiques et Parapubliques ;

31- Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats ;

32- Mesdames et Messieurs les Présidents des Ordres et Organisations professionnels ;

33- Mesdames et Messieurs les Présidents, Secrétaires Exécutifs ou Secrétaires Généraux des Partis Politiques ;

34- Messieurs les Présidents de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) et de la Fédération Ivoiriennes des Petites et Moyennes Entreprises (FIPME);

35- Messieurs les Présidents ou Secrétaires Généraux des Centrales Syndicales (UGTCI – DIGNITE – FESACI – UNATRCI – HUMANISME)

36- Messieurs les Représentants du Directoire de la Chambre Nationale des Rois et Chefs Traditionnels ;

37- Monsieur le Président et 05 membres du Forum des Confessions Religieuses ;

38- Monsieur le Président et 05 membres du Conseil Supérieur des Imams (COSIM) ;

39- Dix (10) Représentants des Organisations de la Société Civile ;

40- La Fédération Nationale des Sociétés Coopératives de Vivriers de Côte d’Ivoire ;

41- La Fédération Nationale des Commerçants de Côte d’Ivoire ;

42- Dix (10) Représentants des Mouvements et Organisations de Jeunesse ;





▪ Cartes d’Accès obligatoires, à retirer à la Direction Générale du Protocole d’État (Ministère des Affaires Étrangères) le lundi 13 juillet 2020 à partir de 7H30



▪ La mise en place sur l’esplanade du Palais Présidentiel débutera à 7H00 et prendra fin à 08 H 30 minutes, horaires de rigueur ».



