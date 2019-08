Côte d’Ivoire - Obsèques de DJ Arafat : Le président Ouattara se charge de tout et annonce la création d’un musée

Il sera également mis sur pied, une commission juridique composée d’un avocat, un notaire, un huissier et un financier pour gérer de façon transparente, les dons et surtout mettre fin aux "annonces fantaisistes " de dons sur les réseaux sociaux.



Aussi, le gouvernement propose au comité d’organisation, un projet de création d’un musée qui va abriter les œuvres de DJ Arafat à l’instar de celui de Johnny Halliday à Paris. « Ce musée devrait produire des revenus de façon pérenne pour soutenir la famille du défunt » a-t-il justifié.



Par ailleurs, la maison de production de l’artiste compte également organiser un concert le 11 septembre avec des artistes locaux et internationaux, dont les bénéfices seront reversés à la famille du défunt, a annoncé Alcide Kacou, directeur du label chez Universal Music Africa.



Pour rappel, la veillée artistique aura lieu le 30 août prochain, à partir de 16h jusqu’à l’aube au stade Félix Houphouët-Boigny. La levée de corps se fera à Ivosep, suivie de l’inhumation au cimetière de Williamsville le samedi 31 Août 2019.



De notre correspondant à Abidjan

Jacob BLAGUE