Côte d’Ivoire - Obsèques de DJ Arafat : Le préfet d’Abidjan donne des consignes de sécurité

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Plan de circulation



Certains axes seront fermés à la circulation, notamment ceux attenant au Stade FHB. Dans le reste du Plateau, des agents de sécurité aideront à la fluidité. Il faudra cependant s’attendre à quelques ralentissements.

La possible congestion au niveau du Plateau affectera la circulation dans les Communes dont Adjamé, Cocody, Treichville, en raison de l’effet d’entraînement.

Nous nous excusons auprès des Abidjanais pour tous les désagréments causés pendant les deux jours à venir.



Sécurité des biens et des personnes



Sur l’ensemble du Département d’Abidjan, les forces de sécurité effectueront leurs missions traditionnelles et assureront la sécurité des biens et des personnes. Cependant, la vigilance sera accrue par toutes les sections spécialisées de la Gendarmerie et de la Police.

Les lieux choisis pour les hommages bénéficieront d’une attention particulière.



Mise en garde



Aucun désordre ne sera toléré. Il est interdit de posséder sur soi des objets contondants et n’importe quel type d’armes.

Calme et discipline devront être observés par tous pour permettre non seulement un bon déroulement des hommages sans bousculades ni heurts et un travail efficace des forces de sécurité.

Les informations sécuritaires seront mises à jour chaque fois que de besoin. Les résidents d’Abidjan peuvent vaquer à leurs occupations, sans crainte particulière.