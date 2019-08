Côte d’Ivoire - Obsèques de DJ Arafat : Le ministre Ahmed Bakayoko prend de grands engagements

Hier, Jeudi 29 août 2019, le ministre d’Etat, Ahmed Bakayoko, a présenté officiellement ses condoléances à la famille éplorée. Il était accompagné d’une forte délégation.

À cette occasion, le maire de la commune d’Abobo a pris d’importants engagements. « Je suis le père d'Arafat, et je le demeurerai. Pour sa famille, sa mère et ses enfants, je serai toujours là comme un vrai père pour les accompagner », a-t-il promis sur sa page Facebook.

À l’endroit du ministre, l'ex-star de la Radio télévision ivoirienne (RTI), le célèbre animateur John Jay, dira : « Tes mots à l'endroit de ton fils et de sa famille reflètent toute la douleur que tu ressens. Merci d'avoir été là pour lui avec ses qualités et ses défauts ».



De notre correspondant à Abidjan

Jacob BLAGUE