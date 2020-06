Côte d'Ivoire - OURAGAHIO : Une tombe profanée par des inconnus dans le village de Kpapékou.

En effet, décédée depuis le 15 mars 2020 à l'hôpital général de Gagnoa, les obsèques de dame Gouléhi Marceline ont dû être repoussées plusieurs fois. Et pour cause la pandémie du coronavirus qui sévit en Côte d'Ivoire et les mesures barrières sanitaires annoncées par l'État. Finalement c'est le 6 juin dernier qu'elles ont pu se dérouler dans une atmosphère chargée d'incompréhension. Entre jouer la musique à cette veillée pour certains dont les enfants de la défunte, ne pas la jouer pour d'autres parmi lesquels le chef de village de Kpapékou, régulièrement informé de la date des obsèques selon le chef de terre et qui veut faire appliquer des mesures barrières soutenues par le sous-préfet de Ouragahio. C'est à dire l'interdiction d'animation sonore à cette veillée parce qu'elle serait loin de tenir compte de la distanciation. Les gens vont naturellement danser serrées. Tout bien pesé, la veillée funèbre s'est déroulée sans aucun incident jusqu'au petit matin. Et vers 11 heures ce samedi, 6 juin la dépouille de Gouléhi Marceline a été conduite à sa dernière demeure au cimetière de Kpapékou.