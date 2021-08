Côte d'Ivoire - OURAGAHIO : Les populations Wê à Mama pour exprimer la bienvenue à Laurent Gbagbo et le purifier

Ainsi, le Président Laurent Gbagbo, à travers un léger cérémonial, a reçu l'onction et les bénédictions des mânes du peuple Wê. Ceci afin que la bonne santé l'accompagne toujours et qu'il soit victorieux de tout ce qu'il entreprendra dès ce jour du 28 août 2021. " Vous êtes notre Gladignon. Un surnom qui renvoie au courage, à l'intrépidité. Personne ne peut rien contre vous. Vous êtes la panthère, propriétaire de la forêt et vous êtes arrivé. Qui peut faire quoi contre vous " a martelé Hubert Oulaye. Qui a longuement remercié ses parents de Mama et de Ouragahio pour avoir donné à la Côte d'Ivoire un digne fils qui fait la fierté du peuple Wê, de tous les Ivoiriens et de toute l'Afrique combattante pour la liberté.