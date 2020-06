Côte d'Ivoire - OURAGAHIO : Les militants du Front populaire ivoirien invités à se faire inscrire sur les listes électorales.

"C'est pourquoi il faut que toutes les bases du parti s'inscrivent sur les listes électorales et que tout sera mis en œuvre pour qu'elles le fassent", dira le secrétaire général de la fédération de Ouragahio-Bayota, le camarade Bridji Albert.



Selon Boli Charles, 2ème adjoint au maire de la commune de Ouragahio, les fédérations et les bases ainsi que tous les militants et sympathisants du front populaire ivoirien sont à un niveau où il est question de confectionneur tous les documents pour être présents sur les listes électorales. "Notre souci aujourd'hui c'est comment les nouveaux majeurs et puisqu'ils sont nombreux doivent être sur les listes électorales et participer activement aux différents élections. Quelle stratégie faut-il mettre en place pour ratisser large et davantage surtout pour qu'ils soient des électeurs du FPI. Aujourd'hui nous sommes opposés à un problème de temps. Le délai nous semble court pour mobiliser les militants du FPI et tous ceux qui aiment ce parti politique et les conduire aux élections", a-t-il indiqué.