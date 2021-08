Côte d'Ivoire - OURAGAHIO : Le maire Antoni Garou et son équipe : "Aucun terrain urbain n'a jamais été retiré ni vendu par le maire et ses adjoints."

Puis il lui a demandé s'il était capable de fournir la moindre preuve de ce qu'il a écrit. "Votre papier est injuriant pour ma famille et pour la commune de Ouragahio. Vous ne mesurez pas la gravité du mal inutile que vous nous faites. Pour votre propre gouverne, je suis administrateur général des services financiers. Quand on est à ce niveau de l'administration, on a un peu quelque chose pour manger et entretenir sa famille. Vous avez délibérément traîné mon nom et mon image dans la boue" , a indiqué le maire de la commune de Ouragahio. Qui a rappelé que depuis 2013, l'État de Côté d'Ivoire a voté une loi qui interdit aux maires de vendre les terrains urbains. " Aujourd'hui à Ouragahio, comme partout ailleurs, ce sont les propriétaires terriens des villages de la commune qui mettent leurs patrimoines à la disposition des usagers. Je ne suis pas maire chez moi à Ouragahio pour m'enrichir. Je veux laisser honnêtement un nom dans l'histoire. Un nom avec les mains propres et non sales comme celles d'un singe", a conclu Antoni Garou.



Jefferson GNABRO

Correspondant permanent à Gagnoa