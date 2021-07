Côte d'Ivoire - OURAGAHIO : Le député de la circonscription électorale de Bayota, Dahiépa, Ouragahio et Yopohué : Le Président Laurent Gbagbo est un leader incontestable

Antoni Garou, député de la circonscription électorale de Bayota, Dahiépa Ouragahio et Yopohué a, au cours d'un point de presse, martelé que l'ex- chef de l'État de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, est un leader incontestable. Selon lui, la nuit était tombée, le soleil vient d'apparaître et c'est un immense soulagement pour toute la Côte d'Ivoire entière et pour l'Afrique en général. " Qu'est ce que nous pouvons espérer ? La réconciliation, bien entendu de tous les Ivoiriens, parce que l'ex Président de la République constitue un maillon essentiel de cette réconciliation. Mais avant, il sera bientôt reçu par tous les Ivoiriens, en particulier le Grand Ouragahio. Parce que Laurent Gbagbo a vaincu la CPI et nous devons marquer cette réception. Une réception donnée en l'honneur d'un homme qu'on ne peut pas acheter, un homme intègre, qui a toujours lutter et qui continue de lutter pour son pays et au-delà pour l'Afrique. Depuis le Président Félix Houphouët Boigny, jusqu'à ce jour, le Président Laurent Gbagbo est toujours resté lui même. Un homme, fier et extraimement jaloux de sa dignité.un homme qui haie le comportement vénal. Un homme qu'on ne peut jamais corrompre avec des billets de banque, malgré les circonstances. Et il l'a toujours montré et démontré. Un homme exceptionnel qui n'a jamais gouverné avec sa famille et ses parents. Un homme qui a toujours mis en compétition les grands postes de l'administration par des appels à candidature. Un homme pour qui le mérite est au-dessus de tout. Un homme qui a horreur des complaisances", a affirmé Antoni Garou. Qui a rappelé que Laurent Gbagbo a toujours dit à ses enfants que le seul héritage qu'il leur laisse c'est le nom GBAGBO, un nom qui est propre.