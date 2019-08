Côte d'Ivoire - OURAGAHIO - GNALIEPA : Le président de la coordination du FPI investi.

Pour le président de la coordination du FPI de Gnaliépa, militer aux côtés des militants de base à la tête d'une coordination, c'est accepter de nager dans les ruisseaux, dans les rivières et fleuves dont la convergence harmonieuse donne lieux aux mers et grands océans politiques.

Soulignons qu'il est de plus en plus question de mettre progressivement en éveil tous les comités de base, les sections, les fédérations et toutes les coordinations de ce parti.



Jefferson GNABRO, notre correspondant à GAGNOA.