Côte d'Ivoire - OURAGAHIO : Des populations découvrent les modes de désignation et de destitution d'un chef de village.

Chef du village de Krogbopa et chef de tribu Blouga, le conférencier, Tchéro Vatté Jean- Baptiste, a souligné que la chefferie traditionnelle est régie par des textes depuis l'époque coloniale jusqu'à ce jour.

Selon lui, dans un village, il y a plusieurs familles avec chacune à sa tête un chef de famille. Et c'est à ces derniers qu' il appartient de choisir le chef de village. En liaison avec le chef de terre qui est le détenteur exclusif des comportements observables appelés us et coutumes, le chef de village désigné est présenté à toute la communauté du village. Un procès-verbal établi au cours de cette séance est adressé au sous-préfet de la circonscription administrative. Lequel à son tour tient un rapport à la disposition du préfet qui prend un arrêté préfectoral de nomination. " Le chef est nommé à vie. Une fois nommé, il assure les fonctions de protection des personnes et des biens, de sécurité, de propreté. Il renforce la cohésion sociale et l'harmonie. Il est le garant de toutes les terres et des us et coutumes", a fait remarquer le conférencier. Cependant, précise-t-il, certaines circonstances peuvent conduire à sa destitution, une action qui est un problème récurrent et cela dans une forme de parallélisme. Entre autres, un acte d'adultère commis, avéré et constaté par un huissier de justice, un détournement de fonds publics, un manquement grave ou une incapacité physique et morale dûment établie par un médecin.