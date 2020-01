Côte d’Ivoire - Noé : Le WILDAF sensibilise les populations sur les tracasseries routières

Cette initiative de WILDAF Afrique de l’ouest s’inscrit dans la droite ligne de l’application des recommandations de l’atelier de restitution consécutif à l’étude commanditée par Wildaf et portant sur les tracasseries que subissent les femmes commerçantes sur le corridor Abidjan-Accra-Lomé-Cotonou-Lagos. Le tout, dans le cadre du Projet « Promouvoir les droits économiques et sociaux des agricultrices à travers les politiques sous régionales et régionales ». L’atelier avait, entre autres résolutions, demandé à Wildaf d’aider les commerçantes à faire connaitre leurs droits, notamment le Schéma de Libéralisation des Echanges (SLE), mis en place par la CEDEAO, et à sensibiliser les agents des Douanes à respecter les textes en vigueur et à s’en tenir à leur mise en œuvre.



La délégation de la section ivoirienne de cette ONG internationale de défense des droits des femmes était composée de Mme Emilie Sekongo Bassin, secrétaire générale, Mme Duidy Simone, chargée des finances, Mme Koffi Marie Chantal, conférencière…



La journée du samedi a consisté à participer d’abord à une émission-radio sur la problématique de la lutte contre les tracasseries routières des commerçantes aux frontières. Ensuite, l’on a assisté à une plateforme de rencontres d’information et de sensibilisation avec les autorités policières et douanières et des femmes commerçantes.



Selon les intervenantes, les tracasseries routières aux frontières constituent une réelle entrave et une violation des droits socio-économiques des commerçantes. Une situation due à l’ignorance des femmes victimes et du caractère informel de leurs activités, ainsi que la forte propension à la corruption aux frontières…Comme solution, elles préconisent la sensibilisation des femmes et des acteurs de sécurité et de douanes, de même que l’application des textes de la CEDEAO qui recommandent notamment, la libre circulation des personnes et des biens dans l’espace régional.



Cette campagne lancée concomitamment sur l’ensemble des pays de l’espace CEDEAO le samedi 21 décembre 2019, prendra fin le 31 janvier 2020.



Yannick KOBO

Correspondant permanent à Abidjan