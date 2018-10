Côte d’Ivoire : Municipales 2018 : La CEI annule le scrutin de Port Bouet et annonce sa reprise dans un délai d’un mois

La Commission Electorale Indépendante a annulé l’élection des conseillers municipaux dans la circonscription électorale de Port Bouet suite à la destruction par des vandales de tous les procès verbaux entreposés à la Commission Electorale Indépendante communale 1 pour compilation.Devant l’impossibilité de proclamer les résultats, la CEI a décidé d’annuler le scrutin et de le faire reprendre dans un délai d’un mois, a expliqué la Porte parole de l’Institution, Me Alley Victoire. La Date des prochaines élections sera fixée par décret pris en Conseil des ministres sur proposition de la CEI, a-t-elle ajouté.‘’Réuni en ce jour 15 octobre 2018 la Commission centrale de la Commission Electorale Indépendante, considérant que conformément aux textes en vigueur, la CEI a organisé le 13 octobre 2018 l’élection des conseillers municipaux dans la circonscription électorale de Port Bouet commune. Considérant que malgré quelques dysfonctionnements, le scrutin s’est globalement bien déroulé. Considérant par ailleurs qu’à la fin des opérations de vote et de dépouillement exécutées dans les différents bureaux de vote, la Commission Electorale Indépendante 1 de Port Bouet s’apprêtait à compiler lesdits résultats lorsque des vandales ont fait irruption dans la salle et ont méthodiquement détruit tous les procès verbaux entreposés en ces lieux, rendant ainsi toute compilation impossible. Décide, art 1 : l’élection des conseillers municipaux dans la circonscription électorale de Port Bouet commune est annulée, art 2 : conformément à l’article 160 du code électoral, il sera procédé à de nouvelles élections dans la circonscription électorale de Port Bouet commune dans un délai d’un mois. Art 3 : la date de la prochaine élection des conseillers municipaux de la circonscription électorale de Port Bouet commune sera fixée par décret pris en conseil des ministres sur proposition de la Commission Electorale Indépendante’’, a lu Me Alley Victoire.