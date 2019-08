Côte d’Ivoire : Moussa Faki Mahamat salue la réforme de la CEI

C’est sur lesite de l’Union africaineque le président de la Commission s’est prononcé sur la réforme. La note très brève indique que Moussa Faki Mahamat « se félicite » de la prise en compte des recommandations de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples dans la nouvelle mouture de la Commission électorale ivoirienne (CEI).Le chef de l’UA fait référence à l’arrêt en 2016 de la Cour africaine, qui attestait de la mainmise du camp présidentiel sur l’instance électorale. Depuis, ce jugement a été maintes fois utilisé par les partis d’opposition et certains membres de la société civile pour dénoncer un possible hold-up électoral organisé par le pouvoir à la prochaine présidentielle de 2020.