Côte d'Ivoire - Mode - Industrialisation du secteur : Le Styliste Roger Bango forme sur les opportunités à des maîtres tailleurs

On retient de cette formation, le réel besoin pour tous les couturiers et stylistes de passer à une étape supérieure dans leur carrières, apporter plus de sérieux et acquérir plus de compétences. Le besoin s'étant fait sentir et à travers l'enthousiasme de l'auditoire et la demande étant forte, le Styliste envisage d'organiser d'autres masterclass qui accueilleront plus de monde.



José Teti, Correspondant permanent à Abidjan