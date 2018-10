Côte d'Ivoire : Mobilisation des médias contre le cancer du sein

"Nous enregistrons ces trois dernières années 14.500 nouveaux cas (par an) dont 10.500 décès. C'est énorme!", a affirmé à l'AFP le professeur Moktar Touré, cancérologue au CHU de Treichville à Abidjan, présent à cette journée organisée à l'initiative d'Echo Médias, une organisation réunissant les professionnels des médias en Côte d'Ivoire."En Côte d'Ivoire, le cancer du sein est un problème de santé publique", a-t-il ajouté, soulignant son "impact socio-économique négatif". "La maladie est la première cause de mortalité chez la femme, surtout jeune, avec un âge moyen de 42 ans".Les décès sont nombreux en Afrique, en raison des diagnostics tardifs et des pesanteurs culturelles.Les médias ivoiriens se sont mobilisés pour la prévention du cancer du sein dans le cadre de de la campagne internationale "Octobre rose"."Plus on parle du cancer, plus on le fait reculer, plus on augmente les chances de réduire le nombre de personnes qui pourraient être touchées par ce mal qui ronge malheureusement encore tant de vies", a déclaré le ministre ivoirien de la Communication et des médias, Sidi Touré."Le cancer peut tuer c'est vrai, mais un dépistage précoce peut nous aider à vivre et à vaincre cette pathologie qui fait beaucoup de dégâts dans le silence", a témoigné Agnès Kraidy, journaliste au quotidien progouvernemental Fraternité Matin et vice-présidente d'"Echo Médias".