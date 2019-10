Côte d’Ivoire - Meeting dit de la réconciliation à Gagnoa : L’ambassade du Burkina Faso s’en démarque

Les mêmes spots indiquent que les Ambassadeurs des pays membres de la CEDEAO sont associés à la tenue de cette manifestation qu’organise Monsieur Emile KIMA, présenté comme « Ambassadeur de la paix » et président d’une association dénommée «Fondation pour la paix en Afrique de l’Ouest ».



La Représentation diplomatique du Burkina Faso en Côte d’Ivoire informe la communauté burkinabè qu’elle n’est mêlée ni de près, ni de loin à cette activité dont le caractère politique est évident.



L’Ambassade et les Consulats généraux du Burkina Faso à Abidjan, Bouaké et Soubré invitent en conséquence la communauté burkinabè résidant en Côte d’Ivoire à se démarquer de cette activité.



Abidjan, le 28 octobre 2019.

La Représentation diplomatique et consulaire du Burkina Faso en Côte d’Ivoire