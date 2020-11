Côte d'Ivoire - Media : Thomas Makaya met sur pied sa Télévision

Le célèbre homme de médias, Thomas Makaya revient à sa passion première qui est la communication. A la retraite depuis quelques années, après plusieurs années passées au service des grandes radios nationales, l'ex-présentateur du Journal, ne veut demeurer passif dans cette retraite O combien difficile sous nos tropiques.

Il a alors décidé d'occuper son temps libre, en optant au préalable pour un combat en faveur de la protection de l'environnement.



En attendant d'entamer la phase active de son grand projet panafricain sur l'environnement dans les jours à venir, ce communicateur chevronné s'attèle à créer sa propre Télévision Web qui va émettre bientôt.



"BONJOUR TV", c'est le nom de cette chaine qui va articuler son contenu autour d’une grille des programmes originale aux émissions diverses et variées. Elle sera composée de :

- Animation plateau Magazines ;- Chroniques – Reportages ;- Enquêtes - Publi Reportage - Direct Evènementiel - Capsules Promo.Des journalistes, animateurs et animatrices, des chroniqueurs, des spécialistes et des correspondants interviendront sur la Première Chaîne Web Télé dédiée à la NATURE et la SANTÉ.



Du lundi au dimanche, cette chaîne abordera des thématiques importantes pour informer les populations sur des sujets d'intérêt public, notamment en ENVIRONNEMENT ( Salubrité -Pollution -Déforestation - Biodiversité- Érosion –Inondations –salubrité), SANTÉ (Médecine naturelle - Nutrition et Diététique), AGRO ECOLOGIE (Culture et Alimentation - Cuisine Bio) ,COSMÉTIQUES & BEAUTÉ ( Produits naturels: Corporelle – Capillaires – Sanitaires),GREEN BUSINESS(- Opportunités d'Affaires- Mise en contact Initiateurs de projets verts novateurs avec des partenaires ou des Investisseurs potentiels- Promotion et Valorisation des Technologies Innovantes et Solutions-Intelligentes dans le domaine du Développement Durable) etc.



Cette chaine de Télé qui se veut le creuset du professionnalisme, sera animée par une équipe d'hommes expérimentés dans le domaine des médias, et des experts dans leurs différents domaines. Le lancement est prévu pour mi décembre.

"Annonceurs et partenaires potentiels belle opportunité pour se donner de la visibilité dans la perspective des fêtes de fin d'année" lance le promoteur de "Bonjour TV".



José Teti, Correspondant permanent à Abidjan