Côte d'Ivoire - Manifestations anti Ouattara à Bonoua et Divo

Divo - Manifestations contre un 3e mandat de Ouattara



La population craint le pire



"Le pire n'est plus loin" c'est l'alerte que lance un habitant de la ville que nous avons pu joindre ce matin. A Divo, la marche de l'opposition hier vendredi 20 août a pris une autre tournure. La situation, semble-t-il, est dramatique. Car, des sources annoncent qu'il y aurait eu des pertes en vies humaines. Une information à prendre pour l'instant avec pincette, quand on sait qu'en période pareille, les rumeurs causent par moments beaucoup de dégâts. Ce dont nous pouvons être sûr, c'est qu'après un calme précaire a régné dans l'après-midi d'hier, la nuit a été très terrible pour les populations. La publication de différentes vidéos et images sur les médias sociaux, et vérifiées montrent l'ampleur des dégâts causés par des groupes d'individus interposés. De violents affrontements entre des groupes de jeunes de l'opposition et ceux du RHDP auraient fait passer une nuit mouvementée aux populations de la ville.



Des véhicules stationnés dans des gares routières ont été incendiés par des individus surexcités. Et ce, en représailles à d'autres groupes de manifestants pro Ouattara qui auraient occasionné l'avortement de la marche des femmes de l'opposition, comme l'ont indiqué d'autres sources sur place à Divo. Ces dernières auraient été violemment séquestrées par des infiltrés.