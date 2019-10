Côte d'Ivoire - Magic System - Union Européenne : La tournée débute ce mois d'octobre

C'est environ une quinzaine de villes de Côte d'Ivoire qui va accueillir la caravane musicale et de sensibilisation co organisée par le célèbre groupe Zouglou Magic System avec son tout nouveau partenaire Union Européenne. Cette caravane rentre dans le cadre d'un partenariat signé entre les deux parties et qui consistera à rencontrer les populations de ces villes pour parler de différents thèmes, comme le phénomène de l'immigration, la question de l'emploi des jeunes, le civisme etc.Tout ceci, sur un fond musical avec en prestation plusieurs artistes chanteurs et humoristes ivoiriens choisis pour véhiculer des messages à l'endroit de la jeunesse.



La caravane qui part d'Abidjan, va parcourir des villes nord, de l'ouest, de l'est, du Centre et du Sud. Ainsi, selon le programme planifié par ces deux parties, la tournée est établie comme suit : Bouaflé (15-16 octobre), Bonon (16-17 oct), Daloa (17-20 oct), Bangolo(20 oct), Man (20-22oct), Touba (22-23oct), Odienne (23-27oct), Korogho (27-29oct), Bouaké (29 oct-04 novembre), Sakassou(31 oct), Beoumi(1er novembre), Tanda(04-06nov), Bondoukou (06-10 nov), Abengourou (10-11 nov), Yopougon(16 novembre).



Le clou de cette caravane se fera dans les différentes communes d'Abidjan du 12 au 09 Mai 2020 à travers des concerts géants.



À en croire A'salfo, le lead vocal du groupe des Gaous Magiciens, l'Union Européenne est une institution qui incarne dans son fonctionnement des valeurs humanistes comme c'est le cas du groupe Magic System. C'est pourquoi les enfants d'Anoumabo ont accepté de signer ce partenariat. Le groupe compte profiter de cette caravane pour parler aux populations des actions sociales déjà réalisées et celles à venir. Quant aux responsables de l'UE, ce sera une aubaine pour ces derniers de mieux faire connaître leur institution certainement encore méconnue du grand public.



En somme, c'est un mariage de raison qui lie depuis peu, le groupe Magic System à l'Union Européenne. Un mariage que les artistes entendent pérenniser longtemps pour le bonheur de ses fans et de la jeunesse ivoirienne. Des activités sportives, des panels, et des concerts sont au menu de cette caravane.



José TETI, Correspondant permanent à Abidjan