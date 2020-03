Côte d'Ivoire - MASA 2020 : La Chanteuse YOLA sort le grand jeu sur la scène !

Ouvert le samedi dernier, plusieurs artistes se succèdent sur les différents scènes du palais de la culture et de bien d'autres endroits d'Abidjan. Celle qui fait partie des plus belles voix de la nouvelle génération des chanteuses ivoiriennes étaient fortement attendue lors de ce rendez-vous. Pour sa rentrée, c'est une Yola en pleine assurance qui a tenu son public en haleine.



Superbement habillée pour l'occasion, elle a fait montre de son grand talent d'instrumentiste d'ahoco et de cloche, deux instruments originaires du pays Akan , qui donnent des sons variés. Artiste pluridimensionnelle, Yola a toujours su réussir à marier ces instruments traditionnels avec la musique moderne. Avec sa belle voix, la chanteuse a emporté son public sur différentes sonorités dont elle seule à le secret.



Elle a fait le tour de son riche répertoire musical en reprenant magistralement une bonne partie de ses chansons, le tout habillée d'une chorégraphie bien mesurée en compagnons de ses danseurs, et l'orchestre qui l'a accompagnée. Pendant 40 minutes, la chanteuse qui a partagé cette année sa scène avec des célébrités telles que Touré Kunda du Sénégal, Nicole Obele du Cameroun et bien d'autres artistes étrangers, a tiré son épingle du jeu.



Pour une rentrée, on dira qu'elle a sorti le grand jeu. L'autre scène à attaquer, c'est la salle de spectacle de Yelam's à Treichville ce mardi 10 mars à partir de 21h. Un autre rendez-vous musical qui promet avec la belle et ravissante Yola.



José TETI

Correspondant permanent à Abidjan