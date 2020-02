Côte d’Ivoire - Lutte contre les douleurs lombaires : La société CIL aux côtés des kinésithérapeutes

Pour renouveler ses instances dirigeantes, l’Association ivoirienne des masseurs et kinésithérapeutes de Côte d’Ivoire a réuni ses membres à Grand-Bassam. À cette occasion, Mathias Ahissan Krou, président sortant de cette organisation, s’est réjoui de la tenue de cette instance. Il a salué la solidarité et l’esprit d’équipe de l’AIMK qui a permis à cette structure d’obtenir des acquis importants.

Le Pr Crizoit, représentant le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Albert Mabri Toikeusse, a exprimé le soutien du ministre à cette corporation qui joue un rôle déterminant dans la réparation physique des malades.



Quant à la Compagnie ivoirienne de literie (CIL), elle a noté, à travers son représentant, Franck Irié Bi du service commercial, le sens de son engagement aux côtés des masseurs et kinésithérapeutes. « Les masseurs et kinésithérapeutes sont des partenaires naturels de la literie et particulièrement la Compagnie ivoirienne de literie. Nous serons toujours à vos côtés avec nos matelas orthopédiques médico-dorsaux de qualité pour lutter contre les maux tels que les courbatures, les douleurs lombaires et articulaires… », a-t-il indiqué.



Diabagaté Soualio, kinésithérapeute au CHU de Bouaké, a été élu président de l’AIMK, à l’issue de cette assemblée générale qui a bénéficié de la présence remarquée et du soutien de Sidy Dièye, directeur des programmes à la Confédération mondiale des kinésithérapeutes.

Une exposition des partenaires s’est tenue en marge de cette assemblée générale.



Y. KOBO

Correspondant permanent à Abidjan