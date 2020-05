Côte d'Ivoire - Lutte contre le Covid-19 : La Fondation Roger Bango fait don de plusieurs masques à Cocody Blockhauss

La Fondation Roger Bango a vu le jour en 2018. Elle est présidée par le Styliste créateur de Mode Roger Bango. Son objectif est de former, d'insérer dans le tissu économique, et d'aider à l'emploi des jeunes en situation vulnérable.

Cependant, de façon exceptionnelle, cette fondation a décidé de suspendre ses activités principales, pour s'engager dans le combat contre la pandémie en aidant la population à briser la chaîne de la contamination à travers l'utilisation des kits sanitaires qu'elle offre aux populations. Cette caravane va s'étendre sur trois mois et permettra de distribuer 26 mille masques et de gels hydro alcoolique à environ 1000 familles vulnérables.



Pour mieux faire percevoir son message, la fondation a produit une chanson de sensibilisation avec des messages forts. Les artistes Mister Champion et Élie Jah ont accepté d'apporter leur soutien à la fondation pour le combat en posant leurs voix. Cette chanson intitulée " Tu ne passeras pas par moi" est non commerciale.



José TÉTI

Correspondant permanent à Abidjan