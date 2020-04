Côte d’Ivoire - Lutte contre le COVID-19 : La marine nationale dévoile ses dispositifs stratégiques

En effet, dans les locaux du Centre Opérationnel de la Marine, le capitaine de vaisseau Yéman S. Achille Chef du Bureau Opérations (BO) présentant les mécanismes de barrières et les dispositifs stratégiques de la Marine, a permis au Lieutenant de vaisseau Ben Kader Chef COM et le capitaine de corvette Allo Cedric commandant le patrouilleur le Cf Sekongo, de présenter respectivement son service et ses capacités à surveiller efficacement les frontières maritimes fermées, et de faire la lumière sur l’implication opérationnelle de la Marine nationale dans le plan de riposte dans la lutte contre le Covid-19.



Le capitaine de corvette Allo Cédric a rassuré la presse sur le fait que la Marine nationale n’est pas en marge, mais plutôt au cœur de la lutte contre la pandémie. « Dans le cadre du respect du couvre-feu, la Marine nationale, à travers ses différents vecteurs et moyens procède à des patrouilles et une veille constante dans les couloirs lagunaires et maritimes. C’est à dans ce cadre que les différents commandants de navire de guerre sont engagés et pré- déployés dans les zones maritimes Est et Ouest, pour intervenir sur des cas suspects ou sur des cas relevant d’une dérogation gouvernementale », a expliqué le commandant du navire le CF Sekongo.



Au cours du point de presse qu’il a animé pour couronner la communication, le contre-amiral N’guessan Kouamé Celestin Chef d’Etat-major de la Marine nationale a été suffisamment explicite quant au role que joue actuellement son armée dans le plan de riposte dans la lutte contre le covid-19. Le premier responsable de la Marine nationale a fait savoir que, suite au discours du chef de l’Etat, à l’instar des autres composantes des Forces Armées ivoiriennes, la Marine ivoirienne s’est engagée sans retenue à faire respecter les mesures officielles de riposte contre la pandémie. « Il s’agit entre autres, de faire respecter l’état d’urgence, le couvre-feu et le confinement d’Abidjan dans toutes les zones sous notre coupole et continuer de veiller sur les intérêts économiques de la Cote d’Ivoire. Nous veillons également aux côtés des autorités portuaires, au strict respect des mesures officielles, en comptant avec nos services de santé dirigés par le médecin colonel Ouattara Seydou », a-t-il déclaré. Il a par ailleurs rassuré que tout est pris en compte pour éviter que les zones de la Marine nationale ne soient le ventre mou du plan de riposte dans la lutte contre la pandémie Covid-19.



Quant à l’Amiral N’guessan, il a été ferme, « Ceux qui ont tenté de contourner les dispositifs de la Police et de la Gendarmerie en passant par les couloirs lagunaires pour avoir accès à Dabou et continuer par voies terrestres ont été découragés. Et la Marine nationale se tient prête contre tout acte d’indiscipline de quelque navire ou engin que ce soit, conformément au règlement établi ».



Pour finir le contre-amiral N’guessan Kouamé Célestin n’a pas manqué de rappeler aux militaires et particulièrement aux marins, le strict respect des mesures barrières contre la pandémie et à travailler rigoureusement pour mener à bien la lutte contre le Coronavirus.



Source : Sercom Marine nationale