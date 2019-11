Côte d'Ivoire - Littérature : La 8e édition du "Concours littéraire Madeleine Tchicaya" déjà lancée

Le thème de cette année porte sur "l'environnement et nous". Les initiateurs vise à impliquer la jeunesse en général, et particulièrement les élèves et étudiants dans la sensibilisation sur l'importance de la protection de l'environnement.Les différents candidats qui sont donc issus des collèges, des lycées, des universités et des grandes écoles devront ainsi montrer dans leurs différents textes, les dangers que court l'humanité entière en agissant de façon négative sur notre environnement.Il est question non seulement d'occuper sainement les élèves et étudiants, mais surtout de les encourager à la pratique de la lecture et à la création littéraire d'expression francophone. À cet effet, ils devront competir dans différents domaines, notamment la poésie, le conte, la nouvelle et le théâtre.Les candidats ont jusqu'au 15 Février 2020 pour s'inscrire sur le site mis en place par les organisateurs, mais en même temps y faire parvenir leurs différentes productions.Trois grandes catégories composent ce concours. Il s'agit de la catégorie 1 qui prend en compte les candidats de la classe de 6e à la 3e. La catégorie 2 part de la classe de Seconde à la Terminale. Et enfin, nous avons la catégorie 3 qui est réservée aux étudiants.Le site de l'association des amis du livre est www.lesamisdulivre.com