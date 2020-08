Côte d'Ivoire - " Les manifestations projetées ce jeudi 13 août 2020 ne sont pas autorisées" (Gouvernement)

Il nous revient de façon récurrente que des membres de certains partis politiques et des organisations de la société civile envisagent de manifester sur la voie publique, ce jeudi 13 août 2020.



À ce jour, les services administratifs compétents n’ont fait l’objet d’aucune saisine de la part de formations politiques ou d’organisations de la société civile.



Pour rappel, les manifestations sur la voie publique sont soumises à des procédures administratives légales permettant de les encadrer et de garantir la sécurité des participants et des populations.



LIRE AUSSI : Marche de l’opposition contre le 3è mandat de Ouattara ce 13 août : que cache celle du RHDP le même jour ?



Par conséquent, le Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation

informe les organisateurs des manifestations projetées ce jeudi 13 août 2020, que celles-ci, n’ayant pas respectées les procédures appropriées, ne sont pas autorisées.



Le Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation invite au strict respect de cette décision et indique que toutes les mesures seront prises pour garantir la sécurité et la libre circulation des personnes et des bien sur l’ensemble du territoire national.



Fait à Abidjan, le mercredi 12 août 2020



SIDIKI DIAKITE



Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation