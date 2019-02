Côte d'Ivoire - Les femmes du PDCI portent plainte contre la député RDR, Mariam Traoré pour injures

Les femmes du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) ont porté plainte pour injures grave contre le député de Tengrela du Rassemblement des Républicains (RDR), Mariam Traoré, pour les propos tenus, samedi, sur les réseaux sociaux, à l’encontre de la présidente de l’UFPDCI urbaine, Sita Coulibaly.



Suite aux propos que nous avons tous entendus sur les réseaux sociaux, le samedi, qui mettaient gravement en cause la présidente de l’UFPDCI urbaine et les femmes du PDCI RDA. Et à la demande du parti, le collectif des avocats du PDCI a porté la plainte, ce matin, chez le procureur de la République, a déclaré, lundi, l’avocat Me Suy Bi , à la maison du PDCI.



Un courrier a été adressé , à la fois au procureur général auprès de la Cour d’appel d’Abidjan, Lébry Jean-Marie et au Garde des sceaux , le ministre de la justice, Sansan Kambilé, a précisé Me Suy Bi.



" La procédure va suivre son cours. Nous attendons de rencontrer le procureur de la République, Adou Richard pour savoir la suite à donner ou qu’il entend donner à cette plainte, demain, a-t-il dit aux journalistes présents.



Pour le conseil du PDCI, les propos tenus dans la vidéo tombent sous le coup de deux lois en matière pénale. le delit d’injure accompagné de menaces et le delit de cybercriminalité.



"C’est une question de principes. Nous ne pouvons pas tolérer que nous soyons vilipendés sur les réseaux sociaux", a soutenu Sita Coulibaly, accompagné des femmes de son bureau.



AIP