Côte d'Ivoire : Les acteurs des secteurs de l'Artisanat, du commerce et des PME choisissent le candidat du RHDP

Alassane Ouattara, candidat du RHDP vient de bénéficier d'un soutien de taille en cette période électorale. Il s'agit de l'ensemble des acteurs des secteurs de l'artisanat, du commerce et des entrepreneurs des PME.

Regroupés en différentes associations et fédérations, tous ces acteurs ont porté leur choix sur le président Ouattara à l'occasion de l'élection présidentielle.

Ils ont exprimé cet attachement au candidat du RHDP lors d'une cérémonie tenue ce vendredi 23 octobre à la salle Anoumabo du palais de la culture. Cette cérémonie a noté la présence de plusieurs ministres dont le Premier Ministre Hamed Bakayoko, Danho Paulin, des Sports, Souleymane Diarrasouba du commerce, Esmel Essis chargé des PME et de bien d'autres cadres du parti.

Mme Aissatou Cissé , au nom des associations et fédérations du secteur, a lu la motion de soutien devant les représentants du RHDP visiblement heureux de bénéficier de ce soutien: " Les artisans, les commerçants, les entrepreneurs du PME de Côte d'ivoire s'engagent ce jour à faire gagner au soir du 31 octobre, le président Alassane Ouattara, le candidat du RHDP" a-t-elle lancé.

Son Excellence Hamed Bakayoko, Premier Ministre et Directeur national de campagne du RHDP a annoncé la triste nouvelle du décès du Ministre Sidiki Diakite, une nouvelle qui a jete un émoi dans l'Assemblée. Et ce, avant de recevoir avec joie la motion des acteurs de l'artisanat, du commerce et des entrepreneurs du PME de Côte d'Ivoire à qui il a traduit la gratitude du chef de l'État pour leur engagement et choix judicieux.



José Teti, Correspondant permanent à Abidjan