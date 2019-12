Côte d'Ivoire : Les Journalistes Culturels parlent de leur union

Ainsi, les contenus des différents articles tant du règlement intérieur que des statuts régissant la création de cette union, ont été passés au peigne fin par les membres de l'Union à l'occasion de cette assemblée générale ordinaire.



Pour le nouveau président et son équipe, "il était temps d'adapter les textes de l'Ujocci au contexte actuel de l'environnement médiatique, car cela fait 22 ans que les textes de l'Union avaient été rédigés. Dans un souci de fédérer tous les acteurs des médias qui, d'une manière ou d'une autre, contribuent à la promotion de la culture, il est temps d'inclure d'autres agents comme les blogueurs culturels, des animateurs culturels pour aboutir à une union forte."



Il a par ailleurs salué le travail de ses prédécesseurs avant de livrer un bilan succinct d'une année de sa gestion. Une gestion qui s'est focalisée sur le repositionnement de l'Union sur l'échiquier médiatique ivoirien et africain. Après quoi, l'Union va s'attaquer dans les deux années à venir aux activités proprement dites, à savoir la formation des membres, la recherche de gros partenaires, l'organisation d'événements, la distinction de personnalités et membres de l'Union etc..L'acquisition d'un siège de l'Union d'ici quelques jours a été saluée par les participants aux travaux de l'AG. Cette assemblée, conformément aux états généraux de l'Ujocci tenus en Mai dernier à Grand-Bassam a permis de procéder à l'élection des deux Commissaires aux comptes de l'Union.



C'est dans une ambiance conviviale et de confraternité que cette assemblée générale qui a noté la présence du représentant de madame Solange Mabri, marraine de l'Union et présidente de l'ONG Solidarité pour tous, a pris fin.



José TETI, Correspondant permanent à Abidjan