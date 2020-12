Côte d’Ivoire - "Le président du PDCI-RDA n’a pas encore pris conscience qu’il a perdu le pouvoir d’Etat depuis 1999" (Communiqué)

COMMUNIQUÉ DU RHDP

RELATIF À LA DÉCLARATION DE M. HENRI KONAN BÉDIÉ PRÉSIDENT DU PDCI-RDA





C’est assurément la provocation de trop de la part d’un homme politique qui refuse obstinément de se laisser rattraper par la sagesse et la raison, en dépit de la large tolérance dont font preuve les autorités devant ses récurrents forfaits.





En effet, après avoir lancé la désobéissance civile, décrété le boycott actif des élections présidentielles, armé, instrumentalisé et jeté dans les rues une horde de jeunes, dans plusieurs localités ciblées du centre du pays, pour faire barrage au scrutin du 31 octobre dernier, en faisant usage notamment d’une violence inouïe, laquelle a emporté des dizaines de vies et causé des dégâts matériels qui se chiffrent à plusieurs milliards de Francs CFA, d’aucuns avaient cru que le Président du PDCI-RDA avait décidé de tourner le dos à la violence et de renouer avec le dialogue, lorsqu’il accepta le 11 novembre dernier, la main tendue du Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara.

Que non !



Car, après une première alerte le 21 novembre dernier où il décida de suspendre unilatéralement le dialogue jusqu’à la libération de toutes les personnes interpellées à la suite des récents événements, M. Bédié, Président du PDCI-RDA, vient de récidiver, en livrant une autre déclaration qu’il qualifie de « message à la Nation ».







À travers ledit message, il fait le deuil du dialogue politique amorcé avec le Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, convoque un dialogue plus élargi avec toute la classe politique nationale, détermine le cadre des discussions, les termes de référence, les objectifs attendus, tout cela, sans la moindre concertation avec qui que ce soit.





Et comme Jupiter rend toujours fou celui qu’il veut perdre, il annonce, comme cerise sur le gâteau, l’organisation d’une marche prochaine qui devrait avoir la particularité de se dérouler sur toute l’étendue du territoire national, c’est-à-dire, dans toutes les villes et tous les villages de Côte d’Ivoire.



Pour le Président du PDCI-RDA, le dialogue national ainsi projeté devrait conduire à l’adoption d’une nouvelle Constitution consensuelle, la reprise de l’élection présidentielle et l’instauration d’une véritable réconciliation nationale avec notamment, le retour de tous les exilés et la libération de tous les prisonniers civils ou militaires.



NOTRE ANALYSE



De ce qui précède, il ressort clairement que le président du PDCI-RDA n’a pas encore pris conscience qu’il a perdu le pouvoir d’Etat depuis 1999, et que seule une autorité investie d’un mandat national a pouvoir de s’adresser à la Nation.



Qu’un ancien président de la République se livre à de telles provocations est simplement pitoyable.



À bien l’observer, M. Henri Konan Bédié donne l’image d’un véritable jouet que certains membres de son clan manipulent à leur guise, en lui faisant dire et faire tout ce qu’ils veulent. Sinon, comment comprendre que quelqu’un qui a fait la déclaration que tout le monde entier a entendue le 11 novembre dernier puisse se rétracter de manière aussi spectaculaire un mois après ?



À la vérité, le président du PDCI-RDA rappelle dans cette déclaration qu’il reste dans la logique de la sédition et de la remise en cause de l’ordre constitutionnel né de la présidentielle du 31 octobre 2020. Un scrutin pourtant qualifié de globalement satisfaisant par la Communauté Internationale. Pour lui, il faut une nouvelle Constitution, une nouvelle élection, la libération de tous les prisonniers, etc.



À y regarder de près, ce sont les points inscrits dans la feuille de route du prétendu CNT (Conseil National de Transition) que M. Henri Konan Bédié est en train de dévoiler au grand public.



Ainsi, ce qu’il n’a pu obtenir par la mise en place avortée du CNT, c’est à travers cette nouvelle initiative qu’il veut l’imposer.



Il est clair que le dialogue réclamé par M. Henri Konan Bédié n’est qu’un alibi, un prétexte. Ce qu’il recherche en réalité, c’est sa transition qui lui a filé entre les mains.



En effet, c’est dans un contexte de déclin institutionnel que l’on peut mettre en œuvre, notamment, l’adoption d’une nouvelle Constitution et la reprise des élections présidentielles. Or, de tout cela, il n’en est rien. Ce qu’il recherche en outre, c’est comment créer de nouvelles manifestations publiques pour troubler la quiétude des Ivoiriens et l’ordre public. Pour M. Henri Konan Bédié, le sang des Ivoiriens n’a pas assez coulé. Il feint de regretter et de pleurer les morts des récents événements. Mais cela ne l’émeut point vraiment. C’est la raison pour laquelle, il appelle à des manifestations dans tous les villages et villes de Côte d’Ivoire, sachant que cela est manifestement illégal et susceptible d’entraîner des dérapages regrettables.

De fait, la situation socio-politique en voie de normalisation, grâce aux actes d’apaisement du Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, et la reprise des activités économiques n’arrangent guère les affaires du président du PDCI-RDA et de ses alliés. Il faut donc continuer à entretenir l’idée d’un pays en crise perpétuelle.



Pour tout dire, cette déclaration du président du PDCI-RDA qui intervient à quelques jours seulement de l'investiture du président démocratiquement élu résonne en écho comme un chant du cygne, le baroud d'honneur d'un homme désespéré qui aura tout tenté pour revenir au pouvoir, mais qui, subitement, se rend compte qu’il a lamentablement échoué. M. Henri Konan Bédié ressemble aujourd'hui à un soldat perdu qui est prêt à sacrifier des vies humaines, manger tous ses totems et mettre en péril la paix dans son pays, pour assouvir des intérêts bassement égoïstes.



Cette dernière sortie du président du PDCI-RDA sonne ainsi le glas des espoirs d’un homme déboussolé qui cherche ses repères dans les confins de la solitude.





NOTRE POSITION





Le RHDP dénonce dans la forme comme dans le fond cette déclaration qui est en réalité un aveu d’échec.

Mais pis, qui laisse transparaître un déficit de civisme et une irresponsabilité criarde d’une partie de la classe politique nationale.



Le RHDP condamne sans réserve, l’obstination du président du PDCI-RDA à vouloir coûte que coûte conduire le pays dans le chaos.



Le RHDP invite les autorités compétentes à prendre toutes les mesures que commande la préservation de la paix et de l’ordre public, afin que la quiétude des Ivoiriens ne puisse plus être troublée par les ennemis de la paix.



Le RHDP rappelle au président du PDCI-RDA que « la paix n’est pas un mot, mais un comportement ». Il l’invite par conséquent, à honorer son âge et son statut d’ancien Chef d’Etat.

Le RHDP réaffirme son soutien sans faille au Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, dans ses efforts, en vue de rétablir et de consolider la paix. Il l’invite à poursuivre le dialogue tel qu’il l’a préconisé et à ne point céder à la provocation inutile d’une opposition qui se fait peur et qui se complaît dans des déclarations incongrues.

Le RHDP invite ses militants, ses sympathisants et tous les Ivoiriens à ne pas succomber sous le poids de la tentation de la violence et de la manipulation, en refusant de s'associer à des prétendues manifestations pacifiques qui n'ont d'autre objectif que d'organiser des troubles à l'ordre public et de dérouter ainsi le processus de normalisation en cours.





Fait à Abidjan, le 10 décembre 2020



POUR LE RHDP

LE PORTE-PAROLE PRINCIPAL

LE MINISTRE

KOBENAN KOUASSI ADJOUMANI La Dépêche d'Abidjan





