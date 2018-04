Côte d’Ivoire/ Le président Ouattara annonce un comité de haut niveau pour accélérer les travaux du métro abidjanais

Le président de la République, Alassane Ouattara, a annoncé, vendredi à la fin de son entretien avec son homologue français, Emmanuel Macron, à Paris (France), la mise en place d’un comité de haut niveau pour faire avancer les travaux de construction du métro à Abidjan.



Se félicitant de l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la France, le président Ouattara a précisé que ce comité de haut niveau comprendra les ministres de l'Economie et des Finances des deux pays pour assouplir les obstacles de décaissements des fonds en vue de donner un coup d’accélérateur aux travaux du métro dont la fin est prévue en 2022.



Les travaux de construction du premier train urbain dans la capitale économique ivoirienne ont été lancés le 30 novembre par les deux chefs d’Etat en marge du sommet Union africaine-Union européenne, rappelle-t-on.



D’un coût d’un peu plus de 918 milliards de francs CFA (1,4 milliard d’euros), le premier tronçon de 37,5 km reliera la commune d’Anyama à la commune de Port-Bouët avec une vingtaine de stations.



Outre les travaux de la ligne 1 du métro d'Abidjan, les deux dirigeants ont échangé sur d’autres sujets, notamment le centre régional anti-terroriste, les questions internationales inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité des Nations Unies, signale-t-on.



AIP