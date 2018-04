Côte d'Ivoire : Le plus gros gâchis politique

Jamais je n'aurais imaginé que les dirigeants du FPI, du moins ceux qui sont sur le territoire ivoirien, placeraient leur personne et leurs humeurs, au dessus des intérêts du peuple de Côte d'Ivoire.



Au point d'abandonner toutes les institutions du pays aux mains d'un seul groupement politique, le RHDP.



Or, sur la base des résultats du premier tour de la présidentielle de 2010, 38% et du deuxième tour, 46%, le Fpi apparait comme le plus grand parti politique de Côte d'Ivoire, bien loin devant le RDR et le PDCI.



Mais qu'ont-ils fait de cet atout ?



Rien du tout. Sinon la célébration de la haine des uns contre les autres, au sein du même parti. Avec l'aimable approbation de Laurent Gbagbo lui-même.



En quoi aimer Laurent Gbagbo et se battre pour sa libération empêche -t-il le FPI, d'affronter le RHDP dans toutes les élections sur le terrain ?



C'est quoi le bilan de la stratégie de Sangaré et autres? 7 ans plus tard, Gbagbo est encore en prison, de nombreux militants du FPI sont encore détenus, des milliers d'autres sont encore en exil, le RHDP est toujours au pouvoir, etc.



Pourquoi tout ce gâchis ? Comment des gens comme Affi N'guessan et Sangaré peuvent-ils accuser le régime Ouattara de ne pas vouloir la réconciliation quand, dans leur propre parti, ils sont incapables de s'asseoir pour se parler ? Où est leur crédibilité ?



Quand je pense qu'en 1990, ces gens là nous ont mis dans les rues pour crier "Houphouët voleur". Les voilà aujourd'hui incapables de démontrer, devant l'épreuve, leur amour pour la Côte d'Ivoire et son peuple.



En 1990, j'étais en classe de 6e. Mais mon Dieu, ce que je regrette d'avoir prêté mon petit cri d'Innocent mineur, à ces gens qui, aujourd'hui, préfèrent se haïr, au lieu de se battre pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Président Houphouët, de là où tu observes le terrible spectacle qui se déroule dans ton pays, pardonne moi mes insultes à ton égard. Ces gens-là m'ont abusé, m'ont escroqué, ont corrompu mon innocence.



Voici ce que m'inspire, en tant que simple citoyen, ce 11 avril 2018, jour anniversaire de la chute brutale du régime FPI.





ASSALÉ A. TIEMOKO, DG DE "L'ÉLÉPHANT DÉCHAÎNÉ"