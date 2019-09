Côte d’Ivoire : Le ministre Emmanuel Monnet et d’autres cadres du FPI de retour au bercail

Une centaine d'exilés ivoiriens, au nombre desquels le ministre Léon Emmanuel Monnet, seront de retour à Abidjan, jeudi 26 Septembre prochain, en provenance du Ghana, du Bénin et du Togo, selon un communiqué du Front populaire ivoirien (FPI) présidé par l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo.



« L’ancien ministre Léon Emmanuel Monnet, l’honorable Ahoké Yapo Patrice (ancien député), Me Dacoury Roger (ancien greffier à la Cour) et une centaine d’autres exilés de la crise postélectorale regagneront jeudi la Côte d’Ivoire, en provenance du Ghana », indique cette note, rendue publique lundi 23 septembre.



Ainsi, le FPI entend organiser une cérémonie d’accueil en leur honneur, au domicile de feu Aboudramane Sangaré sis à la Riviera 3, dans la commune de Cocody.



En ce qui concerne Léon Emmanuel Monnet, il faut noter qu’après avoir occupé le portefeuille du ministère de l`enseignement technique et de la formation professionnelle, il aura en charge le département des Mines et énergie pendant longtemps, en son temps. Emmanuel Monnet a été aussi maire FPI de la commune d`Adzopé.



Jacob BLAGUE

Correspondant permanent à Abidjan