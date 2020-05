Côte d’Ivoire : Le couvre-feu levé à l’intérieur du pays, mais toujours en vigueur à Abidjan

Au cours de son allocution, il a annoncé diverses mesures.

« Le couvre-feu est levé à l’intérieur du pays à compter du vendredi 8 mai 2020‬. Néanmoins, il sera immédiatement rétabli dans les localités qui pourraient connaitre des cas positifs du COVID-19 », a-t-il déclaré, justifiant cette décision par le fait que depuis quelques jours, aucun cas positif de maladie à coronavirus n’a été enregistré dans les localités de l’intérieur de la Côte d’Ivoire.



Pour le district autonome d’Abidjan, le couvre-feu est maintenu jusqu’au vendredi 15 mai 2020, avec réaménagement des horaires (De 23h à 4h).



En outre, les mesures de restriction à l’intérieur du pays, à savoir, la fermeture des restaurants, maquis, bars, boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle sont levées à compter du vendredi 8 mai 2020‬, ainsi que la réouverture des établissements d’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur, à l’intérieur du pays à compter du vendredi 08 mai 2020‬ « selon des modalités qui seront communiquées par les ministères concernés », a indiqué le président de la République.



Par ailleurs, les mesures de restriction de rassemblements de population, initialement plafonnées à 50 personnes, passent dorénavant à 200 personnes pour l’intérieur du pays. Toutefois, au cours de ces rassemblements, « les mesures de distanciation physique et de protection devront être scrupuleusement respectées », a-t-il rappelé.



Y. KOBO

Correspondant permanent à Abidjan