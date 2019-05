Côte d’Ivoire: Le RHDP, le PDCI et le FPI font la Une des journaux ivoiriens

La première réunion du Conseil politique du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, coalition au pouvoir) en présence de son président Alassane Ouattara ainsi que la rencontre à Bruxelles en Belgique entre l’ancien président Laurent Gbagbo et une délégation du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA, ex-allié à la coalition au pouvoir) conduite par son secrétaire exécutif en chef, Maurice Kakou Guikahué font la Une des journaux quotidiens ivoiriens parus, mercredi , sur l’ensemble du territoire national.



« RHDP : le Conseil politique officiellement installé, hier », barre en Une La Gazette. « Présidentielle 2020 : la machine redoutable du RHDP lancée hier », renchérit L’Expression quand Le Mandat agrémente en parlant de la mise en route du « turbo » du RHDP par Ouattara.



« 1er conseil politique du RHDP : Ouattara lance le bulldozer et annonce la mise en place de 3 organes du parti unifié », reprend Le Patriote.



Il s’agit entre autres, précise Le Rassemblement, du Conseil national, du Bureau politique et du Directoire qui seront opérationnels avant fin mai.



« Pourquoi Ahoussou (le président du Sénat) était présent à cette réunion du RHDP ? », se demande Le Jour Plus à côté de Générations Nouvelles, qui, sur le même sujet écrit : « Ouattara bat le rappel de ses troupes pour 2020 (…) Ahoussou part, Diby reste».

Ce qui fait dire à Le Nouveau Réveil que même après sa 1ère réunion politique, le RHDP continue d’alimenter «le flou» sur le sort qu’il réserve aux partis qui le compose ainsi que sur son logo et ses structures de base.



Les journaux ivoiriens s’intéressent également à la rencontre de Bruxelles entre l’ancien président Laurent Gbagbo et plusieurs émissaires du PDCI.



Laurent Gbagbo a reçu des émissaires de Bédié, hier, renseigne à ce propos Le Temps, selon qui, on est en train de s’acheminer vers « une redistribution » des cartes sur la scène politique de la Côte d’Ivoire.



« Situation sociopolitique : Bédié et Gbagbo se sont parlé, hier », placarde à son tour Le Nouveau Réveil. Ce qui fait écrire à Soir Info qu’après la fête de la liberté d’Affi (président statutaire du FPI) à Adzopé, le PDCI rencontre Gbagbo et le reconnait comme président du FPI.



A ce sujet, Le Jour Plus croit savoir pourquoi Bédié « dribble » Affi et « choisit » Laurent Gbagbo pour la mise en route de sa plateforme de l’opposition.



« Gbagbo et Bédié se sont parlé, hier, et voici le contenu de leurs échanges », affiche également L’Inter, quand Le Mandat juge de « grande comédie » cette rencontre entre émissaires de Bédié et Gbagbo à Bruxelles, qui selon lui, « souille » la mémoire d’houphouët-bhigny.



APA