Côte d’Ivoire: Le Pdci ira "aux élections de 2020 avec ou sans le soutien des autres" (Guikahué)

« Le Pdci est un parti autonome, souverain qui veut revenir au pouvoir. Nous sommes donc en train de préparer un militant actif pour reprendre le pouvoir. Et cela n’a jamais varié comme ligne politique. Nous irons aux élections en 2020 avec ou sans le soutien des autres (alliés)", a dit M. Guikahué, au siège du parti.



Il a invité les femmes du Pdci, organisées en zones urbaines et rurales à ne pas être du tout "troublées", mais à laisser le parti travailler pendant qu'elles investissent "le terrain pour préparer la victoire en 2020".



Le Pdci, premier parti ivoirien créé par feu Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la République de Côte d'Ivoire, est membre du Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), la coalition au pouvoir.



Ce parti unique a soutenu le Rassemblement des républicains (Rdr), parti de Alassane Ouattara, permettant à l'actuel chef d'Etat d'arriver au pouvoir face à son rival Laurent Gbagbo, à l'issue de la présidentielle de 2010.



Selon une clause non écrite, le Pdci devrait arriver aux affaires après la presidentielle de 2020, mais son principal allié au sein du Rhdp, à savoir le Rdr, souhaite qu'un candidat soit choisi au sein de la coalition au pouvoir qui ambitionne de se muer en une formation politique.



Le Pdci est sans ambage focalisé sur les joutes électorales de 2020. Et pour atteindre ce but, son secrétaire exécutif, Kakou Guikahé, a fait savoir qu'en 2018, le parti engagera l’identification et le recensement des militants sur le terrain.



Peu avant cette rencontre, M. Guikahué a échangé avec les jeunes du parti. A cette occasion,Valentin Yao, président de la jeunesse rurale a dit qu'« il n’est pas question de voir le Pdci mourir ou être inféodé ».



La Pdci se prépare ostensiblement pour les élections de 2020. Il reste à savoir si l'idée de fusion des partis membres de la coalition prendra le dessus ou chaque parti ira à la prochaine presidentielle avec son cheval.



APA