Côte d’Ivoire/ Le Gouvernement respectera en toute responsabilité ses engagements de 2017 envers les fonctionnaires (Ministre de la Fonction publique)

Le ministre de la Fonction publique, Issa Coulibaly a indiqué jeudi, à Abidjan, que le Gouvernement respectera ses engagements envers les fonctionnaires concernant le stock des arriérés, les 150 et 100 points d’indices et les autres points de revendications.



«Je voudrais profiter de l’occasion pour remercier les syndicats signataires de la trêve sociale pour le respect de leurs engagements. Je voudrais surtout les rassurer que le Gouvernement respectera en toute responsabilité ses engagements», a promis le ministre Issa Coulibaly, lors d’une cérémonie de présentation de vœux.



Le Gouvernement a adopté le 10 mai 2017 en Conseil de ministres, 150 points d'indices supplémentaires à tous les fonctionnaires ne bénéficiant pas d’une grille particulière pour les catégories de A à B3 et 100 points aux catégories C et D.



Cette mesure devrait rentrer en vigueur en fin janvier 2018.



Le 17 août 2017, le Gouvernement et les syndicats des fonctionnaires ont procédé à la signature des conventions portant sur revendications et trêve sociale.



A ce sujet, le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly avait précisé que l’échéancier sur le stock des arriérés est compatible avec les engagements pris par le Gouvernement auprès des partenaires financiers.



«L’échéancier est compatible avec les engagements que nous avons pris auprès de nos partenaires financiers. Il est totalement conforme au profil du déficit budgétaire que nous avons arrêté sur la période 2017-2019 dans la cadre des négociations avec la Fonds monétaire international (FMI)», avait promis le chef du Gouvernement, ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat.



Selon lui, 70% du montant du stock sera payé sur la période 2018-2022 soit 34,4 milliards FCFA par an et les 30% restants étalés sur la durée 2023-2025 pour une incidence financière de 24,96 milliards FCFA.



En effet, les retraités et les ayants-droits des fonctionnaires concernés mais déjà décédées recevront leur dû en un seul paiement. D’un franc CFA à 500 000 FCFA payables en une seule fois à 18.954 fonctionnaires, de 500 000 à un million FCFA payables à 16.614 fonctionnaires sur deux ans, d’un million à 1,250 million FCFA payables à 23. 668 fonctionnaires sur trois ans, de 1,250 million à 1,5 million payables à 27 000 fonctionnaires sur quatre ans, de 1,5 million à deux millions payables à 16.731 fonctionnaires sur cinq ans et le reste des fonctionnaires (ceux qui ont plus de 2 millions FCFA d’arriérés de salaire), payé sur huit ans, indique-t-on.



