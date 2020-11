Côte d'Ivoire - Le Collectif des Élus Binationaux de France "invitent à faire la lumière sur les assassinats commis lors des manifestations."

Communiqué de presse



Le Collectif des Élus Binationaux de France



Encore une fois, la République de Côte d’Ivoire vit des heures sombres qui frappent tout le pays, mais avant tout les plus faibles de nos compatriotes !



Le Collectif des Élus Binationaux de France condamne avec la plus grande fermeté ces violences d’où qu’elles viennent et qui à ce jour ont fait plus de 100 morts et des milliers de blessés.



Le CEBIF condamne avec force l’irresponsabilité de ceux qui tiennent des discours radicaux et partisans. Enfin. le CEBIF dénoncent les militants et responsables des deux camps qui s’opposent et qui encouragent de tels agissements.



Le droit de manifester est un droit constitutionnel, en Côte d’Ivoire, comme le dispose l’article 20 de la Constitution de 2016 : « les libertés d’association, de réunion et de manifestations pacifiques sont garanties par la loi. Cette liberté a donc une valeur constitutionnelle en Côte d’Ivoire. Cela veut dire que I’État et sa police ou l’armée doivent garantir l’intégrité de chaque manifestant Nous invitons les autorités à faire la lumière sur les assassinats commis lors des manifestations. Les Ivoiriens veulent la vérité .



Nous appelons la population à ne pas douter. Seule la démocratie assurera l’égalité de tous, préservera la liberté de chacun et assurera une stabilité politique. La résilience collective pourra aider à sortir de cette impasse si tous ensemble nous veillons à faire respecter les engagements des différents partis pour ne pas faire couler le sang de la population !



Nous invitons tous les leaders et acteurs de la vie politique ivoirienne à s’asseoir à la table des négociations afin de permettre une issue positive et un apaisement de la situation politique. Le CEBIF est prêt à aider à renouer ce dialogue dans l’intérêt supérieur du pays et surtout de tous nos compatriotes.



Paris, mercredi 12 novembre 2020



Stéphane TAUTHUI – Président du Collectif des Élus Binationaux de France – CEBIF



Lydie DUCHON – Secrétaire Générale du CEBI