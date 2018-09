Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo voulait « aller à la réconciliation dès 2011 », affirme Alcide Djédjé

Alors qu’il prenait la parole dans le cadre d’une conférence officialisant la création de « Concorde » (pour Congrès pour la consolidation de la République et le développement), un parti qui va intégrer le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, coalition au pouvoir dirigée par le président Alassane Ouattara), Alcide Djédjé a affirmé que Laurent Gbagbo était sur le point d’abdiquer quand la branche radicale de son camp a pris le dessus, ruinant ainsi les espoirs d’une résolution pacifique du conflit.À en croire Alcide Djédjé, l’ancien président ivoirien avait pris la décision d’abandonner le bras de fer avec Alassane Ouattara, vainqueur de la présidentielle de novembre 2010 et soutenu par la communauté internationale, et voulait se retirer dans son village natal à Mama, au cœur du pays bété, dans le centre-ouest du pays.« Souviens-toi, au Palais au Plateau. Nous étions deux. Tu m’as envoyé et tu m’as dit : “Va chez Philippe Mangou [alors chef d’état-major des armées, ndlr], je vais retourner à Mama. Allez avec les autres pour former un gouvernement d’union” », a déclaré, dans une adresse à Laurent Gbagbo, son ex-ministre des Affaires étrangères lors de la crise postélectorale.« On n’a jamais eu le temps, puisque ceux qui ne voulaient pas que tu retournes à Mama ont pris le dessus. Tu as essayé quand même de continuer, d’aller directement à la réconciliation dès 2011. Un discours a été préparé pour accepter l’accord que proposait l’Union africaine pour le gouvernement d’union », a par ailleurs affirmé Djédjé.