Côte-d'Ivoire : Laurent Gbagbo libéré, ses partisans galvanisés

Cette fois la décision est prise : Laurent Gbagbo va quitter le pénitencier de Scheveningen à La Haye, après huit ans de détention. L’ex-président ivoirien avait été acquitté le 15 janvier mais, dans un ultime recours, le bureau du procureur avait fait appel de cette décision, demandant son maintien en détention tant que cette procédure d’appel n’était pas achevée. Vendredi, les juges en ont donc décidé autrement : Gbagbo peut sortir de prison.«Sous conditions», cependant : il devra notamment résider dans un Etat tiers, le temps que tous les recours contre lui soient épuisés. Ce sera vraisemblablement la Belgique, où habite sa deuxième épouse Nadiana Bamba. A Abidjan, où ses partisans attendaient son retour, la décision de La Haye suscite évidemment une certaine frustration dans l’immédiat. Mais c’est bien une page d’histoire qui se tourne pour les militants du Front populaire ivoirien (FPI) qui sont toujours restés accrochés à l’espoir de la libération de leur leader, et restent convaincus qu’il est le vrai vainqueur de la présidentielle de 2010, officiellement remportée par son rival, l’actuel président Alassane Ouattara. La bataille entre les deux hommes avait suscité une violente crise post-électorale, faisant plus de 3 000 morts. Et depuis, chaque camp est resté campé sur sa vérité.Alors que Gbagbo attendait encore de savoir s’il pouvait faire ses valises, la veille de l’annonce de sa libération, une véritable fête avait lieu jeudi soir à Abidjan, dans la résidence de sa première épouse, Simone Gbagbo.