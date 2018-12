Côte d’Ivoire – Lancement du PDCI-Renaissance : vers une guerre ouverte entre Bédié et Duncan ?

Nouvelle casquette pour Daniel Kablan Duncan. Ministre puis Premier ministre, voilà le vice-président de la République de Côte d’Ivoire dans le rôle du pompier, venu éteindre le feu qui se propage dans la maison des Houphouétistes. Depuis le divorce entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, ils sont pourtant nombreux, en coulisses, à vouloir faire asseoir de nouveau les deux anciens alliés à la même table.Ce 23 décembre 2018, c’est donc aux yeux de toute la nation que près de 9 000 militants du PDCI-RDA, drapés de pagnes aux couleurs et à l’effigie du parti, ont pris d’assaut la patinoire de l’Hôtel Ivoire Sofitel pour dire « non à la rupture ».