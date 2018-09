Côte d’Ivoire : Lancement de la WEB TV du RHDP/ Mme Dagri Diabaté, 1ere vice-présidente : « Cette télévision assume sa proximité avec le parti, tout en s’adressant à l’ensemble de la population (…) jusque dans les profondeurs du pays »

Mesdames et Messieurs,



Au nom du Président du RDHP, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, sous la haute autorité de qui se tient cette cérémonie, je vous salue et vous remercie pour votre présence.



Ainsi que vous le savez, nous sommes réunis pour célébrer la création d’une Web télévision dénommée Rassemblement Web TV.



Cette télévision assume sa proximité avec le RHDP, tout en s’adressant à l’ensemble de la population, particulièrement à la jeunesse, jusque dans les profondeurs du pays.



J’ai eu l’agréable plaisir de découvrir tout à l’heure, lors de la visite des installations, les caractéristiques techniques de cette Web télévision.



Nous avons ensuite, ici, apprécié la présentation de la variété et de la richesse de ses programmes.



Je me réjouis donc de la création et de la mise en ligne de cet outil important.



Mesdames et messieurs,



Tout cela n’est pas fortuit, si l’on sait le caractère avant-gardiste du Président du RHDP. Je voudrais, du haut de cette tribune, le saluer respectueusement pour sa clairvoyance politique.



A sa suite, il revient au Vice-président du RHDP, monsieur le Premier Ministre Amadou GON COULIBALY, tout l’honneur de la réalisation de cette cérémonie.



Messieurs les Présidents des partis membres du RHDP,



Monsieur le Ministre Albert Mabri Toikeuse de l’UDPCI,



Monsieur le ministre Joseph Séka Séka du PIT,



Monsieur Siaka Ouattara du MFA,



Monsieur Brou Serges Yao de l’UPCI,



Je voudrais vous dire, au nom de notre Président, toute ma satisfaction pour votre implication dans la modernisation de notre jeune parti.



Vous permettrez que je salue également la Secrétaire Générale du RDR, Madame la Ministre Kandia CAMARA, qui a œuvré inlassablement à la création du RHDP.



Je tiens enfin à exprimer ma fierté à Monsieur le Ministre Touré Mamadou. Dans la droite ligne des engagements pris lors du séminaire sur la Communication, qu’il a organisé à Yamoussoukro, au mois de Février dernier. C’est à lui que revient l’initiative de lancer une Web Télé et il l’a portée jusqu’à ce jour.



Aujourd’hui, donc, plus fortement présent sur le Web, avec une chaîne de télévision, le RHDP se donne les moyens de ses ambitions, pour toucher nos concitoyens, porter nos valeurs et nos actions, expliquer nos points de vue et convaincre.



À ceux qui ont en charge de faire vivre cette télévision, j’apporte tous mes encouragements, ainsi que ceux de l’ensemble des présidents des partis membres du RHDP.



Je vous dis également « faites-en bon usage. Et surtout, ne restez pas trop confinés à Abidjan. Car c’est dans tout le pays qu’il se passe des choses intéressantes à montrer, que des réalisations sont faites, ou que des hommes et des femmes de qualité, des militants et des citoyens valeureux, sont à mettre en avant ».



Cette télévision doit aussi les aider à valoriser leur travail de terrain.



Aux cadres du RHDP, qu’ils soient à Abidjan ou à l’intérieur du pays, je leur demande de s’approprier cet outil qui leur est proposé. Il est conçu pour vous. Il vous apportera un plus.



J’ai donc hâte de voir la chaîne Rassemblement Web TV à l’œuvre. Personnellement je la suivrai bien sûr, très consciencieusement, comme une source crédible et objective d’informations.



Sur ce :



Je déclare ouverte la cérémonie de lancement de la Web TV du RHDP.



Je vous remercie !