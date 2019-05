Côte d'Ivoire - La député Yasmina Ouégnin fait de graves révélations : « Le parlement ivoirien est empêché par une trop forte implication de l’exécutif »

Le fonctionnement de l’Assemblée nationale sous l’ère Alassane Ouattara ne semble pas être du goût de Yasmina Ouégnin de Yasmina Ouégnin, la députée de Cocody. Prenant part à un panel le jeudi 02 mai 2019, à Abidjan avec d’autres parlementaires Européens et Africains sur « la démocratie et la prospérité en Afrique subsaharienne », la députée Yasmina Ouégnin, président du groupe parlementaire Vox populi a profité de l’occasion qui lui a été offerte pour faire une caricature du fonctionnement du parlement Ivoirien sous l’ère Alassane Ouattara, président du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp).