Côte d’Ivoire/ La Fondation Didier Drogba ouvre sa 1ère école avec le soutien de Nestlé et de ICI

La Fondation Didier Drogba a inauguré sa première école construite avec le soutien de Nestlé et de la Fondation International Cocoa Inititiave (ICI) à Pokou-Kouamekro, permettant ainsi à 350 enfants d’avoir désormais accès à une éducation de qualité dans la communauté cacaoyère rurale.



Selon un communiqué conjoint de Nestlé et de la Fondation ICI transmis mercredi à l’AIP, la construction de l’école à Pokou-Kouamekro, dans la région de Gagnoa, va réduire le risque que ces enfants travaillent dans les exploitations cacaoyères.



Comme toute école publique, l’EPP Didier Drogba est placée sous la tutelle du gouvernement. Selon la note, l’idée était de répondre à l’appel pour remédier la grave pénurie d’équipements éducatifs dans les zones rurales de la Côte d’Ivoire, où les enfants doivent souvent parcourir à pied plusieurs kilomètres pour se rendre à l’école la plus proche.



Pour la communauté de Pokou-Kouamekro, il y avait déjà une école existante, mais celle-ci était faite de boue et ne disposait pas de l’infrastructure nécessaire pour faciliter l’apprentissage.



Avec six salles de classe, une classe de maternelle, une cantine scolaire, des latrines scolaires, un terrain de football et trois maisons d’enseignants, la nouvelle école contribuera aux performances physiques, sociales et académiques des enfants du village de Pokou-Kouamekro.



« Nous travaillons sur ce projet depuis deux ans et je suis très fier de le voir terminé. La conviction de ma fondation a toujours été que si nous donnons aux enfants accès à la santé et à l’éducation, nous formerons les futures générations de médecins, de scientifiques, d’hommes et de femmes d’affaires et c’est ainsi que nous construirons une Afrique meilleure », a déclaré Didier Drogba.



« Nous sommes heureux de nous associer à la Fondation Didier Drogba sur ce projet de deux ans car l’accès à une éducation de qualité est fondamental pour assurer un meilleur avenir aux enfants… », a renchéri Stanislas Guedj, directeur général de Nestlé Côte d’Ivoire.



De son côté, la coordinatrice nationale de la Fondation ICI, Mme Euphrasie Aka, a souligné l’engagement de sa structure à promouvoir la protection de l’enfance et à lutter contre le travail des enfants dans les communautés cacaoyères. « Avec Nestlé, ICI s’engage résolument à apporter un changement durable, car nous croyons que chaque enfant mérite la possibilité de créer son propre avenir », a-t-elle ajouté.



AIP