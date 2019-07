Côte d’Ivoire : L’ex-ministre Mel Eg Théodore a tiré sa révérence

Ancien ministre et ex-maire de la commune de Cocody, Mel eg Théodore est décédé ce jeudi 11 juillet 2019, selon des sources concordantes. Agé de 67 ans, il serait mort d’un cancer.

Président de l’Union pour la démocratie et la citoyenneté (UDCI), Mel Eg Théodore a occupé successivement les départements ministériels de la ville et de la culture.

Faut-il le rappeler, annoncé pour mort en 2018, l’information s’était avérée fausse, après vérification, alors qu’il s’était retiré depuis un moment de la scène politique, et qu’il se faisait discret.

C’est en 2000, que Mel Théodore fait une entrée fracassante sur la scène politique nationale, en succédant à Arsène Usher Assouan alias ‘’Double puissance’’ à la tête de la commune de Cocody. Elu député UDCI de la commune de Jacqueville en 2000, il est candidat la même année, à la présidence de 2000 en Côte d’Ivoire.



De notre correspondant à Abidjan

Jacob BLAGUE