Côte d’Ivoire : “L’avenir du pays passe par l’éclatement” de la coalition au pouvoir (Affi)

Pascal Affi N’Guessan a affirmé samedi que “l’avenir de la Côte d’Ivoire passe par l’éclatement du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, coalition au pouvoir)”, ajoutant qu’en 2020, le Front populaire ivoirien (FPI, opposition) “sera au pouvoir”, à une cérémonie.



“L’avenir de la Côte d’Ivoire passe par l’éclatement du RHDP”, a estimé M. Affi, pour qui “le FPI sera au pouvoir en 2020”, face à des militants d’Anyama, banlieue abidjanaise, à son domicile à M’Badon, dans la commune de Cocody (quartier chic à l’Est d’Abidjan).



Selon lui, “les signes montrent que le FPI, est en marche pour la reconquête du pouvoir” en 2020.



“Le pouvoir pour le Rassemblement des républicains (RDR, parti présidentiel) doit être conjugué au passé”, a poursuivi Pascal Affi N’Guessan, expliquant qu'”en 2020 (ce parti) aura en face de lui le FPI et le PDCI (parti démocratique de Côte d’Ivoire) qui s’est retiré du RHDP.



Concernant l’unité au sein du parti de l’ex-président Laurent Gbagbo, divisé entre deux camps pour le contrôle du parti, M. Affi a souligné que “tous les responsables du FPI qui vont se mettre en dehors de l’unité seront abandonnés par les militants”.



“Le FPI est condamné à s’unir”, a lancé le président du FPI, qui s’est dit “prêt à toutes les concessions” et “aller à la rencontre” de ses adversaires internes de l’autre frange du FPI.



Fin juillet, Pascal Affi N’Guessan a été réélu président du FPI tandis que M.Gbagbo, jugé à la Cour pénale internationale (CPI) pour “crimes contre l’humanité”, a été reconduit à la tête de la frange conduite par Aboudramane Sangaré, à l’issue d’un autre congrès début août.



